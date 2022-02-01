В Волгограде автобус на светофоре сбил женщину

Пострадавшую увезли в 25-ю больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром 1 февраля в Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП с участием автобуса №59. В 10.15 водитель за рулем транспортного средства «Волгабас», принадлежащего МУП «ВПАТП №7», наехал на 35-летнюю женщину. Происшествие случилось напротив дома №72 по Бульвару 30 лет Победы, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Автобус ехал по маршруту по Бульвару 30 лет Победы со стороны улицы Землячки и поворачивал на улицу Симонова. Пешеход переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП женщина, по предварительным данным, получила сотрясение головного мозга. Скорая помощь увезла ее в 25-ю больницу.