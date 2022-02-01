Реконструкторы в Волгограде показали пленение Паулюса

В Волгограде прошла реконструкция пленения Паулюса Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В день 79-й годовщины пленения штаба 6-й полевой немецкой армии и ее командующего Паулюса в Волгограде состоялась реконструкция исторического события. Она прошла там же, где советские солдаты пленили генерал-фельдмаршала 31 января 1943 года, в подвале универмага, в котором теперь располагается музей «Память». Как рассказали «КП-Волгоград» в музее-заповеднике «Сталинградская битва», в этом году сценарий был дополнен рядом диалогов, которые были воссозданы по уникальных архивам и воспоминаниям.

Также посетители смогли увидеть реконструкцию работы немецкого госпиталя. Он также располагался в подвале Центрального универмага.

Отметим, 2 февраля в Волгограде отметят 79-ю годовщину победы в Сталинградской битве. В городе пройдет порядка 60 мероприятий, в том числе запланирован фейерверк. Из-за празднований 1 и 2 февраля будет перекрыта Нулевая продольная.