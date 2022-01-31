В Волгограде 1 и 2 февраля перекроют Нулевую Продольную

Проезд по Нулевой продольной временно приостановят. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде уже начались мероприятия, посвященные 79-летию Победы в Сталинградской битве. Продолжатся они 1 и 2 февраля. Большинство событий из-за пандемии перенеслось в онлайн, но будет несколько мероприятий, которые можно посетить вживую. Для безопасности их проведения мэрия решила перекрыть участки Нулевой Продольной. Поэтому водителям, которые пользуются этим маршрутом, стоит изучать места и время перекрытий.

Часть рокадной дороги от улицы Калинина до 7-й Гвардейской перекроют во вторник вечером. «Кирпич» здесь будет висеть с 20.00 1 февраля по 15.00 2 февраля. Это нужно для подготовки и проведения традиционного легкоатлетического пробега, посвященного Сталинградской Победе.

После 15.00 движение откроют, но в 20.30 снова приостановят на час. Границы перекрытия – от Комсомольской от кольца возле Речпорта. В это время на Нижней террасе набережной устроят праздничный фейерверк.