В Волгограде полицейским пришлось отправиться в погоню за пьяным водителем, который считал себя пешеходом

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Инспекторы ДПС в Кировском районе Волгограда ночью 30 января попытались остановиться автомобиль «Volkswagen Polo». Водитель оставил полицейских незамеченными, превысил скорость и начал скрываться, нарушая правила. Сотрудники Госавтоинспекции бросились в погоню. Преследование продолжалось несколько километров, в частном секторе водитель бросил машину и попытался сбежать. Скрыться ему не удалось. При задержании 28-летний волгоградец оказал сопротивление сотрудникам полиции, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Мужчина был с явными признаками алкогольного опьянения, его доставили в отдел полиции. На опросе водитель уверял, что он пешеход.

- Я пешеход, шел домой, - заявил на допросе волгоградец.

На нетрезвого водителя составили протоколы за многочисленные нарушения Правил дорожного движения и за игнорирование требования полицейского остановиться. Также в Следственный комитет были направлены материалы для проверки по статье Уголовного кодекса «Применение насилия в отношении представителя власти».

Напомним, в Волгоградской области ночью 30 января полицейские после погони задержали браконьеров, убивших косуль.