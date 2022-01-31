В Волгоградской области полицейские во время погони задержали семью браконьеров

Убившему косуль мужчине грозит до двух лет тюрьмы Фото: Евгения ГУСЕВА

Ночью 30 января в Клетском районе Волгоградской области инспекторы ДПС потребовали остановиться ехавший автомобиль «УАЗ». Но водитель не притормозил, а только прибавил скорость, в надежде скрыться. Полицейские отправились в погоню, которая оказалась непродолжительной. За рулем внедорожника сидел 65-летний мужчина, в качестве пассажира был его 35-летний сын. В багажнике инспекторы нашли две туши убитых косуль, нарезное и гладкоствольное ружья, 8 патронов калибров 12,76 и 7,62 и 5 гильз, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

- Данные предметы, а также автомобиль, были изъяты, - отметили в региональном Главке МВД.

Полицейские выяснили, что мужчины проживаются в одном из хуторов Иловлинского района. Они были в гостях, после чего отправились домой. По дороге они свернули в поле, где сын увидел косуль. Отсутствие лицензии и запрет на охоту на парнокопытных в этот период браконьеров не смутил. Молодой человек застрелил двух животных, загрузил в багажник, после чего отец с сыном вернулись на дорогу. Сумма ущерба устанавливается, подозреваемый вину признал. Возбуждено уголовное дело, 35-летнему мужчине грозит до двух лет тюрьмы.