Волгоградский молодежный театр вторую неделю отменяет спектакли

В молодежном театре отменили 2 спектакля Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградский молодежный театр снова объявил об отмене спектаклей. Запланированные показы постановок «Синий платочек» на 1 февраля и «У войны не женские лицо» на 3 февраля не состоятся. Спектакли отменены по техническим причинам.

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При этом спектакль «Синий платочек» 2 февраля состоится. Напомним, на прошлой неделе Волгоградский молодежный театр также отменял спектакли из-за болезни актеров коронавирусом. Срывались постановки и в других театрах города.