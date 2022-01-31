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Общество31 января 2022 12:52

Волгоградский молодежный театр вторую неделю отменяет спектакли

Не состоятся показы постановок 1 и 3 февраля
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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В молодежном театре отменили 2 спектакля

В молодежном театре отменили 2 спектакля

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоградский молодежный театр снова объявил об отмене спектаклей. Запланированные показы постановок «Синий платочек» на 1 февраля и «У войны не женские лицо» на 3 февраля не состоятся. Спектакли отменены по техническим причинам.

- Деньги за купленные билеты автоматически будут возвращены на банковскую карту. Справки по телефонам 8(8442)38-17-52, 8(995) 407-17-52. Приносим извинения за доставленные неудобства, - рассказали в театре.

При этом спектакль «Синий платочек» 2 февраля состоится. Напомним, на прошлой неделе Волгоградский молодежный театр также отменял спектакли из-за болезни актеров коронавирусом. Срывались постановки и в других театрах города.

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