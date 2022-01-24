В Волгограде театры отменяют спектакли

Спектакль «У войны не женское лицо» покажут позже. Фото: ВМТ

В Волгограде театры один за другим отменяют запланированные спектакли или заменяют их другими постановками из-за болезни актеров. Об уходе на недельные вынужденные каникулы сообщил Волгоградский молодежный театр.

- В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой спектакли на сцене Волгоградского молодежного театра на этой неделе по 30 января включительно отменяются, - сообщается на сайте ВМТ.

При этом спектакль «У войны не женское лицо», который планировали показать 28 января 2022 года в ДК профсоюзов перенесут. Новая дата пока неизвестна, о ней сообщат позже. За приобретенные онлайн билеты, деньги вернутся волгоградцам на карту автоматически. Также можно вернуть билеты в кассу или поменять их на другие даты. Подробности можно узнать по телефонам: 8(8442)38-17-52 и 8(995) 407-17-52.

Волгоградский ТЮЗ также сообщил об изменениях в репертуаре на февраль 2022 года. По техническим причинам был вынужден внести изменения в репертуар и Волгоградский музыкальный театр. А в областном театре кукол 25 января в 18:00 отменен спектакль «Слоненок пошёл учиться».