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Общество27 января 2022 8:16

В Волгограде запустят ночные спецрейсы автобусов до завода Петрова

Дополнительные автобусы для работников «Волгограднефтемаша» выйдут на линию с 31 января 2022 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Автобусы будут доезжать до проходных завода.

Автобусы будут доезжать до проходных завода.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С 31 января 2022 года в Волгограде запустят дополнительные специальные рейсы автобусов для сотрудников завода ОАО «Волгограднефтемаш», которые работают в ночную смену. Расписание движения общественного транспорта до «Завода Петрова» согласовали с руководством предприятия, сообщили в мэрии.

- Спецрейсы организованы муниципалитетом для удобства волгоградцев, работающих в ночную смену. Расписание движения разработано совместно с руководством предприятия, - рассказали в администрации города.

В южном направлении работников «Волгограднефтемаш» повезет автобус №2. Он будет отправляться в спецрейс в 23.40 от конечной остановки «Комплекс «Юбилейный». Автобус будет заезжать на улицу Электролесовскую, к проходным предприятия подойдет в 0.30. А затем по улице Краснопресненской доедет до проспекта Университетского и далее до «Юбилейного». В северном направлении рабочие смогут доехать спецрейсом автобуса №55. Автобус прибудет на «Завод Петрова» в 00.32, а после отправится до конечной «Детский центр».

Кроме того, власти передумали менять схему движения маршрутке №3с.

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