Маршрутке №3с в Волгограде не будут менять схему движения

Маршрутка по-прежнему будет ходить до Спартановки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С марта 2022 года в Волгограде собирались изменить схему движения популярной маршрутке №3с, которая проходит почти через весь город и соединяет Кировский район со Спартановкой. Урезать маршрут передумали. Вспомогательный автобусный маршрут №3с будет работать в прежних границах, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

- Департамент городского хозяйства проанализировал пассажиропоток и пришел к выводу, что изменение маршрута №3с нецелесообразно. Схема движения останется прежней, - рассказали в пресс-службе администрации Волгограда.

Напомним, с 1 марта чиновники собирались сократить маршрут №3с вдвое. Микроавтобусы по планам должны были доезжать от Кировского района не до Спартановки, а до «Детского центра». Аргументировали это низкой востребованностью маршрутки на отрезке пути, который совпадает с маршрутом автобуса №25. После массового возмущения жителей северных районов города власти заявили, что конечную могут перенести не в центр, а к рынку на Титова или на площадь Дзержинского. Но и это не устроило горожан. Волгоградцы собрали более 3 тысяч подписей, чтобы сохранить удобный маршрут, и чиновники пошли им навстречу.

Кроме того, в Волгограде запустят спецрейсы автобусов для работающих в ночную смену сотрудников «Волгограднефтемаша».