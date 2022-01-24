«Ротор» улетел в Турцию и расстался с Никитой Маляровым

Никита Маляров решил уйти из "Ротора". Фото: СК "Ротор".

«Ротор» в рамках подготовки к весенней части первенства ФНЛ 29 января отправился на второй сбор. Волгоградская команда улетела в Турцию, где она будет тренироваться до 4 февраля. Сбор проходит в Анталье на побережье Средиземного моря. Перед отправлением сине-голубые расстались с одним футболистом. «Ротор» решил покинуть полузащитник Никита Маляров, рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе клуба из Волгограда.

- В первую очередь, хочу поблагодарить болельщиков за те полгода, которые я провел в команде. Моей семье очень понравилось в вашем городе. На днях мне поступило предложение от другого клуба. Я обсудил все с родными и принял решение покинуть «Ротор». Благодарен руководству клуба за то, что пошло мне навстречу, - отметил Никита Маляров.

За полгода в «Роторе» 32-летний полузащитник провел 18 матчей, в которых он забил 2 гола. Отметим, в сезоне 2018/2019 годов за сине-голубых выступал родной брат Никиты Кирилл Маляров.

Что касается сбора волгоградской команды, то на него отправились вратари Обухов, Репин, Терновский, Нелюбов; защитники Абдуллаев, Байрыев, Бериашвили, Голосов, Дудиев, Мартынов, Мохбалиев, Первушин, Слепов; полузащитники Кипиани, Макаров, Махатадзе, Николаев, Серченков, Ташаев, Чуканов, Школик; нападающие Кавтарадзе, Минаев, Муллин, Щеткин. 29 января подопечные Артема Куликова проведут контрольный матч с болгарской командой «Хебар».