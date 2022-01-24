«Это была прекрасная история»: в центре Волгограда закрылся популярный винный бар

Популярный бар на Краснознаменской закрылся. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С 23 января прекратил работу популярный винный бар на улице Краснознаменский в центре Волгограда. Об этом «КП-Волгоград» сообщает с ссылкой на официальную страничку заведения в соцсетях. О самом закрытии стало известно несколько дней назад.

«Это была прекрасная история, которую мы хотим завершить не менее прекрасным вечером. Мы закрываемся и хотим позвать всех свои любимых гостей. Вспомнить все, что было и просто насладиться вечером и друг другом», - написал владелец бара несколько на прошлой неделе, а накануне объявили о закрытии: «С сегодняшнего дня наш бар не работает».

Теперь владелец распродает мебель, освещение, мраморный пол и другое оборудование. Напомним, год назад в баре случился серьезный пожар, никто не пострадал.