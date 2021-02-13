Ночью в центре Волгограда едва не сгорел винный бар

Пожар начался в шестом часу ночи Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Ночью 13 февраля в одном из заведений в центре Волгограда вспыхнул огонь. По словам очевидцев, пламя загорелось в винном баре «Vin vin». Сообщение о пожаре на пульт диспетчеров поступило в 5.08. На место происшествия на улице Краснознаменской, 6 приехали пожарные расчеты 3-й части. Огнеборцы оперативно справились с возгоранием. Оно было ликвидировано в 5.24. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Волгоградской области, в многоэтажном доме на первом этаже в помещение кафе горели вещи б/у на площади 5 квадратных метров.

Из-за пожара никто не погиб и не пострадал. Специалисты устанавливают, из-за чего вспыхнул огонь в винном баре, который не работал. Ведь все заведения общепита антикоронавирусным постановлением губернатора должны закрываться в 23.00. А владельцам теперь предстоит восстанавливать поврежденный от пожара бар.