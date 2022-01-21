В выходные трассы Волгоградской области заметет снегом

Дорожники готовятся бороться с метелью на трассах Волгоградской области Фото: Алексей ФОКИН

За последние недели из-за снега и метели ситуация на дорогах Волгоградской области постоянно осложняется. Новые испытания водителей и дорожников ждут в ближайшие выходные. к субботе придут метели. Из-за ожидающихся неблагоприятных погодных условий дорожные предприятия были приведены в режим готовности, рассказали «КП-Волгоград» в Упрдор Москва – Волгоград. За состоянием проезжей части на участках федеральных трасс следят 73 единицы техники.

Водителей призывают быть предельно внимательными и осторожными в непогоду. Необходимо соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость и соблюдать дистанцию. В случае проблем на трассах автомобилисты могут обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы Упрдор Москва-Волгоград 8 (8442) 96-86-25.

Напомним, в последний раз сложная обстановка на трассах региона была 18 января. Снегом замело множество магистралей в разных районах. Огромная пробка в несколько километров образовалась в Камышинском районе на трассе Р-228.