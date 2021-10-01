В Волгограде внесли в черный список подрядчика, оставившего жителей пяти двухэтажек без крыш

Жители поселка с лета без крыши над головой. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По заявлению Фонда капитального ремонта Волгоградской области региональное УФАС внесло в черный список подрядчика, который в буквальном смысле оставил без крыш и с затопленными после дождей квартирами жителей пяти двухэтажных домов в поселке Мирный Краснооктябрьского района. Теперь ООО «МЕ» больше не сможет участвовать в конкурсах на проведение капремонта.

Компания «МЕ» выиграла аукцион на капитальный ремонт 16 домов в поселке Мирный. Но сроки работ постоянно срывала. С проверками в поселок у стадиона «Зенит» летом наведывались сотрудники фонда, прокуратуры, стройконтроля, районной администрации. В итоге в августе с нерадивым подрядчиком решили расторгнуть контракт. Компания уведомление об этом получила, но все же разобрала кровлю в пяти домах, после чего строители покинули объект.

- На 5 домах № 7, 9, 16, 17 и 18 в поселке Мирный крыши остались открытыми, что привело к заливу квартир, - сообщили «КП-Волгоград» в фонде капремонта.

Дальше последовали требования к подрядчику, но та кровлю не восстановила. В итоге регоператор нанял другую фирму, чтобы та хотя бы накрыла дома пленкой и избавила жителей многострадальных домов от протечек. Волгоградцам придется пожить в таких условиях еще несколько недель.

На новый конкурс уйдет время. Согласно документам, капремонт крыш должны сделать до конца года. Параллельно региональный Фонд капремонта обещает помочь с возмещением ущерба владельцам подтопленных квартир. Пока регоператор требует этого от подрядчика. Но если тот уклонится от исполнения и этих обязанностей, решать вопрос будут в суде.

- Если организация уклонится от возмещения ущерба, фонд сам возместит жителям ущерб и в последующем взыщет убытки с ООО «МЕ», - поясняет регоператор. – Кроме того, фонд готовит исковые заявления о взыскании с организации более 9 миллионов рублей штрафа за неисполнение договоров.