В Волгограде суд арестовал мошенниц в шубах, обманувших людей на 100 миллионов

Дам задержали в аэропорту при попытке сбежать в теплые края. Кадр с оперативного видео МВД России.

Задержанные 19 января в волгоградском аэропорту аферистки Валентина Богданова и Елена Королева ближайшие два месяца проведут под домашним арестом. Так сегодня решил Центральный районный суд Волгограда. Женщинам, обманувшим жителей Волгограда на 100 миллионов, избрали меру пресечения до 18 марта 2022 года. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, волгоградок подозревают в мошенничестве. Они основали финансовую пирамиду и смогли обдурить сотни человек, убедив их инвестировать деньги в их дело. Люди вкладывали не просто свои деньги, а кредитные средства, которые они набрали в разных банках. Предприимчивые волгоградки тратили их деньги на элитную недвижимость, премиальные иномарки, шубы, пластику лица и на прочие личные цели. Их задержали при попытке улететь из Волгограда в теплые края. Еще двух их сообщниц задержали после.

- Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы, - уточнили в суде.