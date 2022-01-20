«Обманули 600 человек на 100 млн»: в Волгограде задержали организаторов финансовой пирамиды

Двух мошенниц (всего их четыре) полиция задержала в аэропорту. Дамы собирались в теплые края.

Двух дам в дорогущих шубах, которые спешили на самолет до Москвы, полиция задержала в аэропорту Волгограда 19 января. Женщины были неприятно удивлены и возмущались: «Что вы нас хватаете?». А «схватили» их за крупное мошенничество. Сообщницы организовали финансовую пирамиду, развели порядка 600 человек на 100 миллионов рублей, которые тратили на роскошную жизнь. Об этом «КП-Волгоград» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Женщины были в легком шоке и не знали, что сказать.

ООО МКК «ДепозитКапитал» учредили четыре волгоградки. У одной из них был офис микрозаймов. Женщины хорошо знали принцип работы финансовой пирамиды и без проблем вовлекали в нее сотни людей.

- Они убеждали граждан взять в банках крупные займы и инвестировать их в свою организацию, которая якобы занимается более прибыльными проектами и нуждается в оборотных средствах, - уточнила Ирина Волк.

Чтобы потерпевшие не сразу раскусили обман, мошенницы отдавали им часть денег и первое время вносили кредитные платежи. Причем за счет самих же заемщиков.

- В настоящее время получено более 200 заявлений от потерпевших, каждый из которых отдал микрокредитной компании от 1 до 8,5 миллиона рублей. Однако известно, что в организацию обратились более 600 человек, взявших кредиты на общую сумму порядка 100 миллионов рублей, - прокомментировали в МВД РФ.

Полученные обманом миллионы дамы тратили на все самое дорогое – элитные квартиры, машины премиум-класса, коммерческую недвижимость, предметы роскоши. Видно, что аферистки ни в чем себе не отказывали.

- По местам их жительства и в используемых офисных помещениях проведены обыски, в ходе которых изъяты электронные носители информации, средства связи, банковские карты, наличные деньги, кредитные договоры, черновые записи и другие предметы, имеющие доказательственное значение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Также задержаны две сообщницы, подозреваемые в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).