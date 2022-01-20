Это рекорд: аэропорт Волгограда в 2021 году принял почти 1,5 миллиона пассажиров

В прошлом году волгоградский аэропорт принял рекордное число пассажиров Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Международном аэропорту Волгограда пассажиропоток в 2021 году составил 1 454 437 человек – это рекордный показатель для воздушной гавани. Число пассажиров намного больше, чем было еще в доковидное время. Так в 2019 году аэропорт обслужил на 19,7% человек меньше. Как рассказали в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград, на внутрироссийских направлениях пассажиропоток в 2021 году составил 1 366 106 человек (+23,6 % к 2019 году), на международных – 88 331 (-19,6%).

16 авиакомпаний выполнили рейсы по 35 направлений. В 2021 году были открыты прямые маршруты в Пермь, Анапа, Брянск. Нижний Новгород, Махачкала, Баку, Куляб, Курган Тюбе, Худжанд, Фергана, Ош, Душанбе, Бишкек, Каир. Всего было выполнено 13 919 рейсов. Чаще всего волгоградцы летали в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Анталью, Краснодар, Симферополь, Новосибирск.

Отметим, на новогодних и рождественских 2022 года пассажиропоток в волгоградской воздушной гавани был больше, чем в начале января прошлого года.