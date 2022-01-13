Волгоградский аэропорт за новогодние праздники принял и отправил 146 рейсов

В волгоградском аэропорту вырос пассажиропоток Фото: Екатерина СИМОХИНА

В аэропорту Волгограда увеличился пассажиропоток в новогодние праздники. С 1 по 9 января воздушная гавань обслужила 35 403 человека – это на 29% больше аналогичного периода прошлого года. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград, за новогодние каникулы было выполнено 146 рейсов, что на 26% больше, чем в начале января 2021-го.

- Наибольший пик рейсовой активности пришелся на 8 января, когда за сутки было выполнено 43 рейса, - отметили в волгоградской воздушной гавани.

Самыми популярными направлениями из Гумрака на каникулах были Москва, Санкт-Петербург, Ереван, Краснодар и Сочи. В начале года выросло число городов, с которыми было открыто прямое авиасообщение. Компания «Utair» выполняет рейсы из Волгограда в Белгород, Воронеж и Элисту, перевозчик «Red Wings» летает из Гумрака в Пермь, Челябинск, Омск и Самару.