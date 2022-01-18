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Общество18 января 2022 13:08

Ковид убил 29-летнюю жительницу Волгоградской области

За сутки в регионе зарегистрировали 16 летальных исходов
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В ковидных госпиталях продолжают терять пациентов.

В ковидных госпиталях продолжают терять пациентов.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

За последние сутки в Волгоградской области подтвердили 16 летальных исходов от коронавируса и его осложнений. Среди умерших четверо мужчин, один из которых не дожил до 60-ти лет, и 12 женщин в возрасте до 94 лет. Младшей среди жертв COVID-19 было всего 29 лет, сообщили в оперштабе.

- 29-летняя женщина, страдающая хроническим инфекционным заболеванием и хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, была доставлена в стационар в крайне тяжелом состоянии, - рассказали «КП-Волгоград» в облздраве.

В ковидном госпитале молодую пациентку сразу направили в реанимацию, но все усилия медиков оказались тщетны, спасти женщину не удалось.

Среди умерших от ковида на сегодня 9 человек из Волгограда, двое из Волжского и трое из Светлоярского района. Еще двое умерших проживали в Городищенском и Котельниковском районах региона. Всего на 18 января 2022 в скорбном списке жертв коронавируса 5817 волгоградцев.