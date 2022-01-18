Жители двух районов Волгограда остались без тепла и воды из-за аварий

Без отопления остались жители улицы Кирова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Две коммунальные аварии оставили без воды и тепла 18 января жителей двух районов Волгограда. В Кировском прорвало теплотрассу, в Тракторозаводском – канализационный коллектор. В результате без отопления и горячей воды остались жители улицы Кирова и несколько социальных объектов, без воды сидят более десятка домов на Спартановке. Аварийно-восстановительные бригады работают над устранением аварий, сообщили «КП-Волгоград» в Концессиях.

- На трубопроводе на улице Кирова, 133 произошло технологическое нарушение в работе запорной арматуры. Бригада находится на месте и производит восстановительные работы, - рассказали в пресс-службе «Концессий теплоснабжения».

Завершить работы на теплотрассе коммунальщики планируют до конца рабочего дня. После тепло и ГВС должно вернуться в квартиры волгоградцев.

А на улице Николая Отрады, 22 в этот вторник случилась авария на канализационном коллекторе диаметром 200 мм. Коммунальщики тоже на месте и также пытаются управиться до того, как жители вернутся с работы.

- По предварительной оценке подача ресурса будет возобновлена до конца рабочего дня, - рассказали в «Концессиях водоснабжения».

Около 17 часов Концессии объявили о завершении работ.