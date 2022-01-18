Жителям Волгограда вернули воду и тепло после аварий

Батареи должны нагреться через несколько часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 18 января 2022, из-за коммунальных аварий жители Кировского района Волгограда остались без горячей воды и отопления, а несколько домов на Спартановке – без горячей и холодной воды. Аварийные бригады уже завершили восстановительные работы, тепло и воду вернули волгоградцам, сообщили «КП-Волгоград» в Концессиях.

- Бригада «Концессий водоснабжения» завершила восстановительные работы на канализационном коллекторе на улице Николая Отрады. Подача холодного и горячего водоснабжения возобновлена в полном объеме, - рассказали в компании.

Восстановили трубопровод и на улице Кирова. Сейчас теплотрассу наполняют водой, в ближайшие часы батареи в домах волгоградцев должны вновь нагреться.

- В ближайшее время подача отопления и горячего водоснабжения будет возобновлена в полном объеме, - прокомментировали в «Концессиях теплоснабжения».

При этом ресурсоснабжающая организация напоминает, что открыть задвижку должны слесари УК, они же спускают воздух их батарей. Так что если тепло не поступит к квартиры, жителям холодных квартир нужно жаловаться в свою управляющую компанию.