В Волгоградской области в сутки делают 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус

В регионе работают 15 лабораторий для проведения исследований на ковид Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через 2 месяца исполнится 2 года как коронавирус распространяется в Волгоградской области. За время пандемии в регионе провели уже 3 096 622 ПЦР-теста на COVID-19. Сейчас в сутки проводят по 12 тысяч исследований в 15 лабораториях, рассказали «КП-Волгоград» в облздраве.

- На территории Волгоградской области функционируют 4 федеральных, 6 региональных и 5 негосударственных ПЦР-лабораторий, имеющих допуск к работе с COVID-19, - отметили в региональном комитете здравоохранения.

Еще одна лаборатория начнет работу на базе Михайловской ЦРБ, чтобы увеличить мощности по тестированию на ковид. Она будет проводить до 800 исследований в сутки.

Отметим, в Волгоградской области в последние дни фиксируется рост заболеваемости COVID-19. Сегодня стало известно, что в регионе уже есть случаи штамма «омикрон», который обладает наивысшей контагиозностью.