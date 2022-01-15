Хроники снежного апокалипсиса: Волгоградские спасатели всю ночь вытаскивали из снега застрявшие машины с детьми

Спасатели переносили детей в пункты обогрева. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Волгоградская область давно не помнит таких снегопадов, с которыми не справлялась бы даже тяжелая техника. 14 и 15 января стало настоящим испытанием и для автомобилистов, и для коммунальных и спасательных служб. Хотя всех людей накануне не раз предупреждали о надвигающейся метели, просили не выезжать их дома на личных авто, а переждать непогоду дома, мало кто послушался. Все поехали по своим делам и застряли в сугробах. В плену по всей области оказались сотни автомобилей, которые спасателям и сотрудникам ГИБДД приходилось вытаскивать с помощью тяжелой техники, а иногда и просто на руках. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Волгоградской области, спасатели всю ночь вызволяли людей, которые оказались во власти снежной стихии.

В пятницу вечером в огромном снежном заторе оказались порядка 50 машин в Советском районе Волгограда. Пытаясь вытащить их из сугроба, застревали даже снегоуборочные машины. В районе поселка Водного сотрудники ГИБДД и МЧС буквально вручную выносили машины из сугробов, помогая коммунальной технике расчистить дорогу.

ЗАСТРЯЛИ С ДЕТЬМИ В ЧИСТОМ ПОЛЕ

А на проселочной дороге между Кировским и Советским районами замело машины с детьми.

- Волгоградцы Роман и Ольга Куркины были на даче в СНТ «Березка», но когда из-за сильных порывов ветра отключился свет, решили вместе с соседями выбираться в город, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области. - Две машины, в которых находились 6 человек, в том числе 2 детей, глубоко увязли в снежных заносах.

Далеко уехать люди не смогли. Метель их застала на проселочной дороге в 5 километрах от их дачи. До города было тоже далеко. В считанные минуты машины замело так, что выбраться уже не представлялось возможным даже на внедорожниках.

- В 16.00 мы уже начали вызывать сотрудников МЧС, потому что понимали, что самостоятельно выбраться не сможем, а у нас дети в машине и уже темнеет, - рассказал Роман.

Чтобы вытащить из сугробов два внедорожника, пришлось задействовать пожарную автоцистерну, но и она не смогла доехать до пленников. Тогда на место бедствия отправили снегоболотоход "Бобр" аварийно-спасательной службы Волгоградской области и большой артиллерийский тягач специализированной пожарно-спасательной части МЧС. Вместе спасатели сумели пробиться к застрявшим в сугробах внедорожникам.

Вытащить машины смог только большой артиллерийский тягач. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Женщина призналась, что оказаться в плену. Люди благодарят спасателей, без которых просто бы замерзли посреди степи.

- Помимо личного автотранспорта и грузовиков, на заснеженной дороге оказался рейсовый автобус, в котором находилась семья с пятилетним ребенком. Спасатели принесли теплую одежду для обогрева малыша, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

По информации администрации Волгоградской области, эвакуация населения и застрявшей техники проводилась 14 января в садовых и дачных обществах у посёлков Ерзовка и Каменка Городищенского района; в поселке Горная поляна, дважды в посёлке Водный Советского района Волгограда.

Спасатели переносили детей в пункты обогрева. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

ЧТО СЕЙЧАС: АЭРОПОРТ НЕ РАБОТАЕТ, ФУРЫ В ОТСТОЙНИКАХ

С началом снегопадов в Волгоградской области приостановили движение межмуниципальных автобусов. С ночи не работает международный аэропорт Волгограда. Правда, не по причине метели, а из-за обледенения взлетно-посадочной полосы: с ночи в регионе идет ледяной дождь. Десятки рейсов задержаны, некоторые уже на 12 часов. Отдельные авиакомпании размещают людей в гостиницах и предлагают горячее питание. Так поступили с пассажирами в Сочи, которые с 5 утра ждут в аэропорту вылета в Волгоград.

По федеральным трассам проехать можно, они почищены, однако ГИБДД вчера приняло решение ограничить проезд для большегрузов и отправлять фуры на места на стоянки, к мотелям и придорожным кафе. Там за ночь скопились около 3000 грузовиков.