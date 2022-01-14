Перед надвигающимся штормом волгоградский губернатор поставил задачи своим заместителям

Ветер достигнет разрушающей силы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации Волгоградской области в пятницу вечером, 14 января, прошло оперативное совещание. Накануне объявленного МЧС ухудшения погоды (а ведомство пообещало жестокий шторм с усилением ветра до 31 метра в секунду) волгоградский губернатор Андрей Бочаров собрал заместителей и руководителей профильных органов. И поставил задачу перевести все дежурные службы на особый режим работы. В пятницу отдыхать не будет никто – регион заметает метель, а ветер может достичь разрушающей силы.

Губернатор потребовал обеспечить функционирование систем жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, а также объектов топливно-энергетического комплекса, дорожно-транспортной, социальной сферы, учреждений здравоохранения. Все должны быть готовы к любым последствиям урагана и их устранению.