В Волгограде «Газель» после столкновения с легковушкой влетела в гору снега

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Утром 14 января в Советском районе Волгограда лоб в лоб столкнулись «Daewoo Nexia» и «Газель». В 8.36 напротив дома №5 по улице Электролесовской 41-летний водитель легковушки не справился с управлением, выскочил на встречку, где врезался в «Газель». От удара фургон вылетел за переделы дороги в снежную гору, образовавшуюся после уборки дороги. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, у «Daewoo Nexia» были установлены зимние шипованные колеса.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил водитель легкового автомобиля. Его увезли в больницу. На месте происшествия работают экипажи городской ГИБДД. Движение по улице Электролесовской осуществляется в обычном режиме. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора.

Отметим, в Волгограде второй день продолжается снегопад. Из-за обильных осадков движение на дорогах затруднено. Полиция и мэрия просят водителей воздержаться от поездок на личных авто, а если волгоградцы садятся за руль, то необходимо ехать очень аккуратно.