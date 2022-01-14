Жители Волгограда просят вернуть автобус №20

"Двадцатый" исчез с января. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Автобус №20, который ходил от Аллеи Героев до поселка Нижний Тракторный в Волгограде, без предупреждения исчез с улиц города в начале 2022 года. Горожане считают это издевательством и подписывают петицию властям с требованием вернуть маршрут, так как он необходим для жителей 2-й Продольной, которым теперь неудобно добираться до центра города.

- Автобус №20 просто необходим для жителей 2-й Продольной Волгограда, чтобы добраться до центра города без пересадок и пеших марафонов, - отмечают жители города, подписывая обращение.

Автобус №20 был востребован у жителей Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов, живущих вдоль Второй продольной магистрали. Теперь возможностей уехать на работу и вернуться из центра без лишней пересадки у них стало меньше. А у жителей жилого сектора у Мамаева кургана и вовсе остались только автобусы №21 и №25, в которые в часы пик просто невозможно втиснуться. Однако автобус №20 в реестре городских маршрутов и новой транспортной схеме с января 2022 года больше не значится.

Напомним, с 1 января 2022 изменили маршруты несколько автобусов в Волгограде. Так, автобус №95 ездит по укороченному маршруту «Поселок ГЭС - Тулака», автобус №55 вместо Родниковой долины будет ходить до Детского центра, автобус №35 вместо Тулака повезет до Речпорта. Изменил маршрут и автобус №85 «Жилгородок – Родниковая Долина», а автобус №77 теперь заезжает в гору к ВолГУ. Маршрутка №15а теперь доезжает от ДК Строитель до Родниковой Долины. С 1 марта маршрутка №3С будет ходить из Кировского только до Детского центра.

Кроме того, троллейбус №9 теперь ездит от Тулака на Нижний поселок ВГТЗ, троллейбус №10а идет от Землячки не до площади Возрождения, а до Спартановки. Троллейбус №8 ходит с января от Спартановки до Детского центра. Понятно, что привыкнуть к столь резкому и масштабному перекрою транспортной схемы волгоградцы не могут. К тому же проезд подорожал и проезд с пересадками теперь обходится в солидную сумму.