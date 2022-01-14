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Происшествия14 января 2022 8:13

Волгоградский СК возбудил уголовное дело по факту пропажи 15-летней школьницы

Айлиту Ли ищут с 13 января – девочка ушла на занятия и исчезла
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Волгоградский СК возбудил уголовное дело по факту пропажи 15-летней школьницы

Волгоградский СК возбудил уголовное дело по факту пропажи 15-летней школьницы

Фото: Олег ЗОЛОТО

Волгоградский следком после исчезновения 15-летней Айлиты Ли из села Чухонастовка Камышинского района возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Ориентировка на пропавшую.

Ориентировка на пропавшую.

Напомним, девочка пропала 13 января – ушла в школу, но на занятиях не появилась и домой не вернулась. Бабушка забила тревогу. В селе и на близлежащей территории развернуты масштабные поиски. В них принимают участие сотрудники МВД, СК, МЧС, а также около трех десятков местных жителей.

- Органы следствия обращаются ко всем, кто располагает сведениями о возможном месте нахождении или последнем месте пребывания несовершеннолетней Айлины, с просьбой сообщить эту информацию по телефонам 8-937-724-27-07, 8-995-410-72-95, 8-937-729-87-98 – обращаются в следкоме к волгоградцам.

Айлита была одета в оранжевую куртку, темного цвета шапку, черные брюки, полуботинки. У девочки окрашена челка в фиолетовый цвет. Сами волосы черные и ниже пояса. Поиски продолжаются.