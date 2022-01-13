В Волгограде обрыв сети на час остановил трамваи

Трамваи в Жилгородок не ходили больше часа. Фото: Юлия Данильченко

Из-за сильного снегопада в Волгограде 13 января 2022 случился настоящий транспортный коллапс. Но едва рассосались пробки на дорогах, в Жилгородке встали трамваи. Жители микрорайона стали невольными заложниками ситуации. Причиной стал обрыв на контактной сети электротранспорта в районе кольца. Движение трамваев возобновили спустя час, сообщили в мэрии.

По данным МУП «Метроэлектротранс» обрыв несущего троса контактной сети случился 13 января около 13.05 на трамвайной линии в районе остановки «Жилгородок». Дежурная бригада сразу выехала на место и устранила неисправность в течение часа. Уже в 14.16 движение общественного транспорта было восстановлено по всей протяженности трамвайной линии.