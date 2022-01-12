В Волгограде отловили собак, напавших на школьницу

Волгоградцам напоминают, куда обращаться с жалобами на своры псов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 12 января, служба отлова увезла двух агрессивных собак с улицы Зорге в Краснооктябрьском районе Волгограда, которые покусали школьницу. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе мэрии. Заявок от жителей и пострадавших в службу отлова МБУ «Северное» на эту свору не поступало. После публикаций в СМИ специалисты отреагировали внеочередным выездом. Отловленных животных отвезли в горпитомник, где их стерилизуют, повесят на ухо бирку и потом вновь вернут на место прежнего обитания.

Волгоградцам напоминают:

- Отлов собак в Волгограде осуществляется ежедневно по заранее сформированным маршрутным листам на основании заявок жителей. Если бездомная собака, в том числе биркованная, проявляет агрессию и совершает нападение на человека, отлов осуществляется вне очереди.

Обратиться можно по телефону 56-11-49 (с понедельника по пятницу). Также заявку можно отправить на электронную почту (Gh_Gh@volgadmin.ru и otlov34@yandex.ru). Необходимо указать ФИО, телефон, адрес и место обитания животных.