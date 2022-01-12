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Происшествия12 января 2022 7:27

На севере Волгограда стая бездомных собак напала на школьницу

Прокуратура начала проверку в связи с этим случаем
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
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Девочку пришлось везти в больницу.

Девочку пришлось везти в больницу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде очередное нападение собак на людей. В первый учебный наступившего года, 10 января, на школьницу из Краснооктябрьского района, торопившуюся в учебное заведение, бросилось бездомное животное. Ребенка пришлось везти в больницу. Прокуратура начала проверку.

- Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с нападением стаи бездомных собак на ребенка. По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, 31 декабря на юге города-героя несколько собак нападали на прохожих.