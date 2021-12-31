На юге Волгограда несколько агрессивных собак в крови кусают людей

Фото: ТСЖ Городок.

И вновь жители Советского района пожаловались «КП-Волгоград» на стаю бродячих псов, которые покусали несколько человек сегодня, 31 декабря. Речь о поселке Горьковском, где проблема бездомных собак, похоже, не решается. В мае волгоградцы опасались за жизни детей – псы бросались на малышей прямо на детских площадках. А в Новый год две окровавленные собаки покусали несколько человек.

- Говорят о множественных случаях госпитализации пострадавших в травмпункты, в частности, на Академическую. В МБУ "Северное", занимающееся отловом, дозвониться не можем, - жалуется в местные СМИ председатель правления ТСН(Ж) «Городок» Анастасия Щербина.