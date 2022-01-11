Волгоградцы стали меньше пить алкоголь

Волгоградцы стали меньше употреблять алкоголь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Волгоградской области стали меньше пить алкоголь. По крайней мере до такого состояния, при котором отвозят в больницы. На минувших новогодних и рождественских праздниках снизилось число госпитализируемых. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, с 31 декабря по 9 января в токсикологический центр 25-й больницы с отравлением алкоголем либо алкогольными психозами попали 6 человек – все взрослые. В прошлом году таких пациентов было 8.

- В областной наркологический диспансер с алкогольными психозами госпитализировали на 23% меньше человек, чем в начале 2021 года, - рассказала главный внештатный специалист психиатр-нарколог, главный врач Волгоградского областного клинического наркологического диспансера Лариса Бубнова.

На протяжении 4-5 лет в регионе отмечается снижение числа госпитализируемых в наркологический диспансер на новогодних праздниках из-за алкогольных запоев. На этом фоне на 23% уменьшилось количество психологических расстройств у больных по сравнению с прошлым годом. В облздраве отмечают, что среди волгоградцев формируется культура здорового образа жизни.

При этом в первый день 2021 года в реанимацию Новоаннинской ЦРБ с алкогольным опьянением попал подросток. Полицейские его нашли у остановки.