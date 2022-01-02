Под Волгоградом в реанимацию госпитализировали подростка с алкогольным опьянением

Ребенка увезли в ЦРБ Новоаннинского района Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прошлой ночью в городе Новоаннинский Волгоградской области в реанимацию местной Центральной районной больницы попал подросток. У мальчика диагностировали алкогольную интоксикацию и травмы лица. Сообщение о ЧП появилось в социальных сетях. Очевидцы сообщали, что подростка нашли рядом с остановкой на улице Пугачевской. Также отмечалось, что у него не было с собой телефона и документов, искали родителей пострадавшего.

Информацию о госпитализированном подростке «КП-Волгоград» подтвердили в Главном управлении МВД России по Волгоградской области. Его увезли в больницу 1 января в 23.54 от дома №113 по улице Пугачевской в городе Новоаннинский.

- В состоянии алкогольной интоксикации, травмой лица госпитализирован несовершеннолетний 2008 года рождения, - отметили в региональной полиции.

В МВД добавили, что родителей мальчика будут привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей по статье Кодекса об административных правонарушениях.

В комитете здравоохранения сообщили, что подросток был переведен из реанимации в палату.

- В реанимации ЦРБ действительно находился несовершеннолетний пациент, сейчас он в палате, состояние стабильное. Однако диагнозы врачи имеют право разглашать только законным представителям, - рассказали в облздраве.