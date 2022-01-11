Сквер у станции «Заканальная» на юге Волгограда благоустроят за 17,6 миллиона рублей

Так зеленая зона у станции "Заканальная" должна выглядеть после благоустройства. Фото: Администрация Волгограда.

В Волгограде подвели итоги электронного аукциона для выбора подрядчика благоустройства зеленой зоны возле железнодорожной станции «Заканальная». Работами на территории в Красноармейском районе займется ИП Леонтьев Алексей Николаевич, сумма контракта составит 17 миллионов 674 тысяч рублей, сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на сайт госзакупок. Также в аукционе приняла участие компания ООО «Базисстрой», которая выполнение работ оценила в 17,7 миллиона рублей.

Преображение объекта будет выполнено в 2022 году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», рассказали в мэрии. За реконструкцию сквера в прошлом году проголосовали волгоградцы. Обновление территории у станции «Заканальная» не проводилось с момента застройки микрорайона. За десятилетия сквер пришел в запустение.

Благоустройство пройдет по обеим сторонам железной дороги. Подрядчик уложит тротуарную плитку и асфальт, установит уличные фонари, лавочки, урны, детскую игровую площадку с песочницей и аттракционами, светящиеся арт-объекты. На зеленой зоне появятся камеры видеонаблюдения. Кроме того, будут высажены 115 деревьев и кустарников, в том числе клен, липа, ясень, юкка. Не даст завянуть растениям поливочный водопровод.

В мэрии добавили, что ранее ИП Леонтьев Алексей Николаевич неоднократно выступал в качестве подрядной или субподрядной компании при обновлении парков и скверов в регионе. В Кировском районе он занимался первой очередью реконструкции парка 50 лет Октября.