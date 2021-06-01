Волгоградцы выбрали парки и бульвары, которые благоустроят в первую очередь в 2022 году

Такой будет территория после обновления у "Старой Сарепты". Фото: Администрация Волгограда.

В Волгограде определились скверы, парки, бульвары, которые будут благоустроены в первую очередь в 2022 году. Голосование проходило с 26 апреля по 30 мая на всероссийской платформе Городская среда. В онлайн-опросе приняли участие более 56 тысяч волгоградцев. Большинство голосов получила общественная территория, прилегающая к музею-заповеднику «Старая Сарепта» в Красноармейском районе. Ей отдали предпочтение около 11,5 тысяч жителей города, сообщили «КП-Волгоград» в мэрии.

На втором месте расположилась бульварная часть проспекта Жукова в границах от Самарского разъезда до пересечения с улицей Хорошева (правая сторона по направлению в центр). Эта территория будет обновлена в несколько этапов. Сейчас там уже проходит первая очередь благоустройства. Замкнула тройку лидеров пешеходная зона по улице Дзержинского от проспекта Ленина до улицы Шурухина в Тракторозаводском районе.

Следом по количеству голосов расположились бульварная зона вдоль улицы Титова в Краснооктябрьском районе и площадь Чекистов в Ворошиловском районе.

- Работы по их обновлению уже проходят в рамках голосования по благоустройству общественных территорий в 2021 году. Большинство волгоградцев захотели продолжить благоустройство этих объектов, - отметили в мэрии.

Также волгоградцы по числу голосов расположили друг за другом пешеходные улицы Коммунистической и Ленина, зеленую зону у станции «Заканальная» по улице Удмуртской, территорию конечной станции скоростного трамвая «ВГТЗ», сквер «Сурский», спортивную площадку напротив домов №73 и 75 на улице Привокзальной.

В администрации города добавили, что общее число объектов, которые обновят в следующем году в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», будет зависеть от объема финансирования.