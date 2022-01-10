Суд над экс-главой волгоградского следком Музраевым продолжится в январе

Фото: Южный окружной военный суд.

Суд над бывшим главой СУ СКР по Волгоградской области Михаилом Музраевым продолжится в январе. Как сообщает «КП-Волгоград» с ссылкой на Южный окружной военный суд, первое в 2022 году заседание состоится 24 января в 10 часов. Напомним, в конце ноября Музраева не доставили в суд. Тогда в СИЗО, где содержат обвиняемого в терроризме генерала, объявили карантин. При этом срок содержания заканчивался в декабре.

Как сообщалось ранее, Михаила Музраева обвиняют в организации поджога дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году. Экс-главе следкома грозит приличный срок по нескольким статьям: «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы», «Незаконный оборот оружия».