На карантин закрыли СИЗО с экс-главой волгоградского следкома Музраевым

Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда.

В четверг, 25 ноября, адвокат Владимир Семенцов сообщил о том, что СИЗО с его подзащитным – бывшим главой СУ СКР по Волгоградской области Михаилом Музраевым – закрыли на карантин. По этой причине запланированное на 29 ноября заседание в Южном окружном военном суде, где рассматривают дело о терроризме, перенесли на неопределенный срок.

- Об этом мы узнали только сегодня. Точные причины карантина неизвестны. Связаться со своим подзащитным пока не могу, - уточнил Семенцов.

Адвокат добавил, что срок содержания Михаила Музраева в СИЗО заканчивается 15 декабря.

- Будем ходатайствовать об изменении меры пресечения на домашний арест. Но вероятнее всего суд продлит арест на три месяца, - добавил юрист.

Напомним, Михаила Музраева обвиняют в организации поджога дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Генералу вменяют четыре серьезные статьи - «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору», «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы», «Незаконный оборот оружия».