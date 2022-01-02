Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Волгоградской области

Произошли назначения в 5 судов региона Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ «О назначении судей федеральных судов». Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на опубликованный 1 января документ, были назначены 5 судей в Волгоградской области. Судьей облсуда стал Игорь Григорьев. В Ворошиловский районный суд Волгограда получила назначение Анна Митьковская, в Центральный районный суд - Елена Иванова.

Судьей Камышинского городского суда была назначена Лилия Журкина-Бородина. Волгоградский гарнизонный военный суд пополнился Виталием Киршенманом.

Напомним, в предыдущий раз назначения в судах Волгоградской области произошли в начале декабря.