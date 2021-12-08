Президент продлил полномочия председателя Арбитражного суда Волгоградской области

Президент РФ назначил новых судей в Волгоградской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председателем Арбитражного суда Волгоградской области на новый срок остается Виктор Романов. Приказ об этом подписал президент России Владимир Путин. Виктор Романов стал председателем Арбитражного суда региона в 2015 году, ранее он занимал аналогичную должность в Краснодарском крае.

Указом президента произошли назначение и в другие суды области. Оксана Яровая стала заместителем председателя Красноармейского районного суда Волгограда, Валентина Павловская заняла должность зампредседателя Тракторозаводского районного суда, сообщили «КП-Волгоград» в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Судьей Волжского городского суда была назначена Ольга Гладилина, судьей Дзержинского районного суда – Людмила Ильченко.

Судьями Камышинского городского суда стали Юлия Вершкова и Ирина Попова, судьей Ленинского районного суда – Анна Макарова.