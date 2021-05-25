«Собаки бросаются на детей»: В Волгограде два ребенка пострадали от стай бродячих животных

Волгоградцы жалуются на агрессию бездомных собак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Советского района Волгограда пожаловались «КП-Волгоград» на участившиеся случаи нападения бездомных животных на детей. Только во второй половине мая в поселке Горьковском произошло три инцидента. 18 числа днем бродячий пес напал на 7-летнюю девочку во дворе школы №140: схватил учащуюся на руку. Школьница смогла вырваться, перелезла через забор и убежала.

- Собака вернулась к своей стае из 8 штук, которые лежали на территории школы. У ребенка психологическая травма. Собака крупная, в половину роста ребенка, - пояснила председатель ТСН «Городок» Анастасия Щербина.

20 мая другая собака напала на девочку на детской площадке у дома №21 по улице Терешковой. Мама Ирина рассказала, что животное бросилось на дочь без причин, когда та просто проходила мимо.

- Собака укусила за руку и за грудь. Не удалось прокусить, так как дочь была в ветровке (спасло ее от сильных укусов). Шёл мимо мужчина и отогнал собаку, - пояснила женщина.

Третий инцидент случился тоже на детской площадке, но обошелся без травм. Неподалеку от игровой зоны обитала стая собак. Мамочки попытались прогнать трех особей, однако животные не убежали. Когда 5-летняя девочка залезала на горку, подскочил большой пес и пытался ее укусить, но ребенок успел увернуться.

22 мая люди обратились к главе Волгограда Виталию Лихачеву с просьбой отловить бродячих животных, представляющих опасность. Правда, жалуюся люди и на биркованных собак. Но их повторно с улиц не зеберут – их уже привили, стерилизовали и выпустили в городскую среду в рамках программы "Гуманное соседство".