За сутки от коронавируса умерли 15 жителей Волгограда

30 декабря в регионе от коронавируса умерли 20 человек Фото: Екатерина СИМОХИНА

За последние несколько дней в сводках федерального и оперативного штабов расходятся данные по числу смертей от коронавируса за сутки в Волгоградской области. 30 декабря федеральный оперштаб сообщил о 21 летальном исходе, по данным регионального сегодня скончались 20 человек. 15 из них проживали в Волгограде. Также COVID-19 оказался смертельным для трех волжан, скончались по одному жителю Жирновского и Ольховского районов.

В Волгоградской области за сутки от ковида умерли 12 женщин в возрасте от 60-ти лет до 91-го года и 8 мужчин, которым было от 64-х до 84-х лет. За всю пандемию от коронавируса в регионе скончались 5510 человек.