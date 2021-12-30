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Здоровье30 декабря 2021 9:20

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 30 декабря: снова более 20 смертей за сутки

Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 30 декабря 2021 года
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 30 декабря

Актуальные данные по коронавирусу в Волгоградской области на 30 декабря

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгоградской области прирост новых случаев коронавируса каждый день становится ниже. 30 декабря в регионе COVID-19 заболели 267 человек, рассказали «КП-Волгоград» в федеральном оперативном штабе. В последний раз меньше 270 заразившихся за сутки фиксировались в июле. И если заболеваемость падает, то смертность пока держится на определенном уровне, сегодня от ковида скончался 21 человек. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 30 декабря 2021 года.

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Статистика портала стопкоронавирус.рф

Фото: Эдуард Пальгунов

В России 30 декабря выявили 21 073 случая COVID-19 в 85 регионах. Умерли за сутки 926 человека.

За всю пандемию в Волгоградской области ковид подхватили 128 929 жителей. Смертельным оказался вирус для 5 510 волгоградцев.

Статистика ковида в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

Статистика ковида в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

Выздоровели от коронавируса за последние сутки 479 пациентов. За все время распространения COVID-19 вылечились от него 118 829 жителей Волгоградской области.

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