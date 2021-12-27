Волгоградские офисы МФЦ на новогодних праздниках работать не будут

МФЦ возобновят свою работу 10 января Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Волгоградской области не будут работать на новогодних и рождественских каникулах. Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе МФЦ по региону, с 31 декабря по 9 января включительно у офисов «Мои Документы» будут выходные дни. Подать заявление на получение услуг волгоградцы смогут до 29 декабря включительно. 30-го числа в офисах последний день выдачи готовых документов.

Возобновится работа МФЦ по обычному графику с 10 января 2022 года.

Ранее стал известен график работы регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД и миграционных подразделений МВД на новогодних и рождественских праздниках.