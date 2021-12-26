В ГИБДД рассказали, как волгоградцы смогут заменить водительские удостоверения на новогодних праздниках

Водительские удостоверения можно будет заменить 31 декабря и в начале января Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Волгоградская Госавтоинспекция будет оказывать государственные услуги на новогодних и рождественских праздниках. Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Волгоградской области будут принимать граждан 31 декабря до 15.00, а также 4, 5, 6 и 7 января в режиме полного рабочего дня. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. В эти дни волгоградцы смогут поставить на учет автомобили и заменить водительские удостоверения.

Также на каникулах будут работать районные и областные миграционные подразделения. 31 декабря они будут принимать граждан до 15.00, 4, 5 и 6 января - в режиме полного рабочего дня.