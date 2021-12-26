В Волгограде приобретут троллейбусы за 1,4 миллиарда рублей

В Волгограде закупают троллейбусы на автономном ходу Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде был объявлен электронный аукцион на покупку 56 троллейбусов. Заказчиком выступает МУП «Метроэлектротранс». Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документацию на сайте госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 1,4 миллиарда рублей. Источниками финансирования станут средства государственных (муниципальных) унитарных предприятий. Для города будут закуплены троллейбусы, которые могут передвигаться на автономном ходу. Итоги аукциона будут подведены в январе.

Троллейбусы должны иметь вместимость около ста человек и не менее 25 сидячих мест. Они должны быть оснащены системами кондиционирования и оборудованы подъемником для маломобильных групп населения, передвигающихся на колясках.

Напомним, ранее власти Волгограда анонсировали изменения в транспортной схеме города. Речь шла, в том числе, о закупке троллейбусов на автономном ходу.