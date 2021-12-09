В Волгограде с января 2022 изменится транспортная схема

На смену автобусам придут новые троллейбусы на батарейках. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде с 1 января 2022 года изменится транспортная схема. На смену автобусам на нескольких маршрутах придут 56 новеньких троллейбусов с автономным ходом, которые позволят не привязываться к существующей контактной сети. Из-за этого с нового года изменят маршруты автобусы №55, №95 и №65. Троллейбусы пустят на Нижний Тракторный и в Жилгородок. Об этом сообщил на пресс-конференции 9 декабря заместитель руководителя департамента городского хозяйства Волгограда Сергей Комлев.

Троллейбусы

Новая транспортная схема, которая будет действовать в Волгограде с 2022 года, подразумевает максимальное использование трамваев и развитие троллейбусной сети. Благодаря инфраструктурным кредитам город получил возможность закупить 56 троллейбусов с автономным ходом. В связи с этим с 1 января троллейбус вновь будет ходить на Нижний поселок ВГТЗ, к 1 мая 2022 откроют маршрут «Поселок ГЭС – Тулака (площадь Куйбышева)». Запустят и два новых троллейбусных маршрута в Жилгородок. Один свяжет микрорайон с Тулака, другой – со Спартановкой (ул. Грамши).

- Современные троллейбусы, которые мы планируем приобретать, не только имеют нулевой выброс, но и плавность хода, пониженный шум. Дублирование и нездоровая конкуренция по одному и тому же маршруту, в тех же границах, троллейбуса и автобуса просто нецелесообразна, - подчеркивает чиновник.

В России и Беларуси – в рамках таможенного союза - четыре производителя троллейбусов. То есть в Волгограде могут появиться «рогатые» из Энгельса, Вологды, Уфы или Минска. Они должны быть с кондиционерами, обогревом, системой информирования и автономным ходом не менее 20 километров. Полная вместимость из расчета 90 – 100 человек.

Троллейбус №18, который так долго отстаивали жители Кировского района, не вернется. По мнению чиновников, это внутрирайонный маршрут и возрождать его также нецелесообразно.

- Но в перспективе на 2024-2025 и последующие годы мы рассматриваем развитие маршрутной сети электротранспорта с возможным использованием электробусов. И по Красноармейскому району и его связью с центром города возможно использование автобусов особо большого класса, - рассказал Сергей Комлев.

То, что жителям придется переплачивать за счет пересадок, чиновников не беспокоит. По их мнению, мало кто ежедневно пользуется длинными маршрутами на всем их протяжении. К тому же в городе действует пересадочный тариф, которым пока мало кто пользуется.

Автобусы

Претерпят изменения и автобусные маршруты. С 1 января автобус №95 станет короче и будет ходить от ГЭС до Тулака. Автобус №55 пустят по маршруту «ДК Строитель - Тулака». Он будет ходить из Красноармейского в Советский районы через улицы Химзаводская, Шумилова, Писемского, Кирова, Электролесовская. Автобус №65 просуществует еще полгода, потом его заменит троллейбусный маршрут.

Что касается жителей Родниковой Долины, которые лишатся автобуса №55, то чиновники считают, что без транспорта они не останутся.

- У нас 55-й маршрут идет практически на 100% параллельно маршруту №15, который использует свою провозную способность от силы процентов на 40. Поэтому мы считаем, что 15-й маршрут вполне справится с объемом перевозок на Родниковую долину и к кардиоцентру. При необходимости мы готовы рассмотреть возможность использования автобусов среднего класса на этом маршруте, - отмечает Сергей Комлев.

Волнения жителей Кировского района чиновники, которым станет сложнее добираться до центра, тоже понимают. На автобусном маршруте №2, нагрузка на который вырастет, власти Волгограда планируют выпустить больше машин.

- Мы не считаем целесообразным в нашем линейном городе иметь маршруты какой-то огромной протяженности, которые при своей работе по 2-3 раза сменяют салон. Это затрудняет логистику и управление общественным транспортом. Если автобус находится час 40 минут в пути, любая поломка, любой затор означает, что мы все в кучу собрались и нарушили все графики движения. Поэтому мы постарались привязать схему к зонам притяжения районов, к местам работы и досуговых мероприятий, - поясняет заместитель руководителя департамента городского хозяйства.

По словам чиновника, документ планирования - это живой организм, при необходимости в него еще будут вносить корректировки. Так что эти изменения в общественном транспорте не последние.

Маршрутки

Проезд в маршрутке волгоградцы вскоре чаще смогут оплачивать не только наличкой или переводом на банковскую карту водителю, но и транспортной картой.

- У перевозчиков есть интерес к развитию возможности оплаты проезда на автобусах малого класса с помощью карты «Волна». Часть уже сегодня перевозит льготные категории – школьников и по социальным проездным. Планируем расширить количество маршрутов, которые будут предоставлять такую возможность, и в течение года планируем провести конкурсные процедуры и разыграть часть маршрутов по регулируемым тарифам, - пояснил Сергей Комлев.

Трамваи

Что дальше будет с трамваями, пока не ясно. Сейчас в Волгограде идет реконструкция линии скоростного трамвая.

- Конечно, очень хотелось бы приобрести и трамваи. Есть федеральные программы, в которые мы сейчас подали заявки. Планы есть, но сроки их реализации я не готов озвучить, - ответил чиновник на вопросы журналистов.

А вот новые речные трамвайчики городские власти закупать не планируют. По словам чиновников, современные теплоходы рассчитаны на прогулки и экскурсии, а не перевозку дачников с ведрами, велосипедами и урожаем. Но имеющийся речной флот будут поддерживать в рабочем состоянии и по возможности модернизировать. Пока для этого рассматривают различные варианты.