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Общество21 декабря 2021 7:20

В Волгограде возле музея «Старая Сарепта» сделают парковку и тротуар за 10 миллионов рублей

В рамках благоустройства территории также высадят 2 вида деревьев
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
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Мэрия объявила аукцион по поиску подрядчика благоустройства территории возле музея-заповедника. Фото: Старая Сарепта.

Мэрия объявила аукцион по поиску подрядчика благоустройства территории возле музея-заповедника. Фото: Старая Сарепта.

В Волгограде в следующем году начнется благоустройство территории возле музея-заповедника «Старая Сарепта». За ее обновление проголосовали жители города в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы пройдут в несколько этапов, мэрия объявила аукцион по поиску подрядчика первой очереди благоустройства. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волгограда, по контракту предстоит обустроить парковку между «Старой Сарептой» и клинической больницей №15.

- На объекте будет полностью обновлено покрытие - на площади свыше 1800 квадратных метров специалисты заменят старый асфальт, более 500 квадратных метров территории замостят тротуарной плиткой по периметру рекреационной зоны, - отметили в мэрии.

Также к растущим на территории деревьям высадят новые растения – остролистные клены и ивы высотой до трех метров. Уход за ними обеспечит поливочный водопровод. Начальная стоимость работ первого этапа благоустройства около музея-заповедника составляет 10 миллионов рублей, сообщается в документах на сайте госзакупок.

В будущем будет благоустроена вся территория вокруг музея-заповедника, в том числе площадь Свободы.