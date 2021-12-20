Вывоз мусора в Волгоградской области подешевеет в 2022 году

Мусор будет обходиться почти на 7 рублей дешевле. Фото: УО

Приятная новость к новому году – в Волгоградской области с 1 января 2022 года снова уменьшится тариф на вывоз мусора или обращение с ТКО. Размер платы на 6,5% меньше прежнего утвердили на заседании 20 декабря, сообщили в комитете тарифного регулирования региона.

- Единый предельный тариф регионального оператора для всех потребителей Волгоградской области с 1 января 2022 года снизится на 6,5% и составит 457,81 рублей за кубометр. Тариф на второе полугодие 2022 года останется без изменений.

Так проживающие в многоквартирных дома горожане в месяц на человека будут платить за вывоз мусора 94,31 рубля с человека, жители частного сектора - 92,94 рубля. А для живущих в своем доме в сельском поселении плата за обращение с ТКО в 2022 году составит 81,95 рубля.

- Тариф уменьшится за счет увеличения объемов твердых коммунальных отходов, собираемых региональным оператором для обработки, утилизации, размещения, а также учета в расчетах параметров территориальной схемы обращения отходов, - пояснили в ведомстве.

В итоге семья из трех человек, проживающая в МКД, в 2022 году в месяц будет экономить около 20 рублей на вывозе мусора. Зато плата за электричество с 1 июля вырастет почти на 5%.

Напомним, до этого в Волгоградской области с 1 января 2020 года тариф на вывоз мусора был снижен на 7,8%, с 1 января 2021 года – на 4,75%.