Электроэнергия подорожает на 4,87% в Волгоградской области в 2022 году

Электричество подорожает с 1 июля. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгоградской области утвердили тарифы на электроэнергию, которые начнут действовать с 1 июля 2022 года. Городское население в домах с газом будет платить 4,95 рубля за киловатт-час. Тариф во втором полугодии вырастет на 23 копейки или 4,87%, сообщили в комитете тарифного регулирования региона.

При этом в домах с электроплитами или электрообогревом, а также на селе с 1 июля 2022 плата за электричество в Волгоградской области по одноставочному тарифу вырастет на 16 копеек – до 3,47 рубля.

При этом коммуналка в регионе может не только стабильно дорожать, но и дешеветь. Так, тариф на вывоз мусора уже с января 2022 года уже в третий раз станет уменьшится.