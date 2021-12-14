Корпоративы под запретом, но в Волгограде активно арендуют кафе и нанимают ведущих

Эксперты Авито Услуг посчитали, что праздник на полсотни человек обойдется в 83 тысяч рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Корпоративы в Волгограде по-прежнему под запретом, но это не останавливает коллективы, которые мечтают отпраздновать Новый год по старинке – большой компанией в кафе или ресторане. Эксперты Авито Услуг даже посчитали, сколько готовы заплатить работодатели за веселье своих сотрудников. Как сообщили «КП-Волгоград» аналитики, корпоратив на 50 человек обойдется в 83 тысячи рублей (без алкоголя и штрафов, ведь данное мероприятие Роспотребнадзор не одобрил в 2021 году). От цифр к делу: в период с 7 октября по 2 на 46% вырос спрос на проведение данного мероприятия.

На 41% увеличилась продажа эксклюзивных новогодних подарков. В основном закупают наборы с шоколадом, орехами, медом, съедобным логотипом компании и прочее. Средняя цена такого подарка 800 рублей. Уже с октября на 75% выросла аренда залов, лофтов, кафе, ресторанов (от 1000 руб/час). Активно нанимают декораторов. Заметно вырос спрос на услуги сервисов кейтеринга.

Какой же Новый год без танцев и зажигательных ведущих? В России спрос на эту услугу резко подскочил аж на 46%.

- Таким образом, организация корпоратива в городе обойдется в сумму от 83000 рублей из расчета 6 часов мероприятия на 50 человек без учета алкоголя, - резюмируют аналитики.